Qual è il miglior gioco Xbox Game Pass del mese di settembre?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di settembre 2022, questo mese gli abbonati Xbox Game Pass e PC Game Pass possono scaricare una selezione di giochi come Opus Magnum, Disney Dreamlight Valley Founder’s Edition, Ashes of the Singularity Escalation, DC League of Super-Pets The Adventures of Krypto and Ace, You Suck at Parking, Despot’s Game e Metal Hellsinger.



Una lineup interessante e decisamente varia che include giochi per famiglie e titoli indipendenti di discreto spessore, manca forse un vero e proprio blockbuster AAA ma ricordatevi che i giochi in questione coprono solamente la prima metà del mese. Qual è il miglior gioco di settembre su Xbox Game Pass? A te la parola!