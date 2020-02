Qual è il miglior gioco Xbox Game Pass della seconda metà di febbraio 2020?

L'ultima decade di febbraio si dimostra davvero ricchissima per quanto riguarda i nuovi giochi Xbox Game Pass: dal 20 febbraio e fino alla fine del mese entreranno a far parte della lineup titoli molto attesi e di grande spessore tra cui Ninja Gaiden II, Kingdom Hearts 3 (versione standard priva del DLC Re:Mind), Two Point Hospital, Wasteland Remastered, Jackbox Party Pack 3 e Yakuza Zero.



Sei nuovi giochi che si aggiungono ai titoli già pubblicato su Xbox Game Pass nella prima metà del mese, per un servizio che continua a migliorare sempre di più con il passare del tempo. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass della seconda parte di febbraio 2020? A te la parola!