Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass in arrivo per gli abbonati al servizio nella seconda metà di settembre. Tra i sei nuovi titoli troviamo Jump Force (il picchiaduro con gli eroi delle più popolari serie manga e anime), Bloodstained Ritual of the Night (l'erede spirituale di Castlevania prodotto da Koji Igarashi), Bad North, DiRT Rally 2.0 e LEGO Worlds.



Una selezione non ricchissima quantitativamente ma in ogni caso interessante, con l'aggiunta di giochi di altissima qualità e titoli piuttosto recenti come Jump Force e Bloodstained. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass della seconda metà di settembre 2019? A te la parola!