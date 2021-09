Qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di settembre 2021?

Anche a settembre gli abbonati Xbox Game Pass possono mettere le mani su tanti nuovi giochi per console Xbox, PC e Cloud. Tra i nuovi giochi in arrivo su Game Pass a settembre 2021 troviamo Final Fantasy XIII, Crown Trick, l'attesissimo The Artful Escape, il divertente Surgeon Simulator 2, Craftopia (in Accesso Anticipato), Nuclear Throne e Breathedge.



Una selezione piuttosto varia e interessanti, manca forse un grande blockbuster ma sono presenti titoli indie di notevole spessore oltre ad un classico come Final Fantasy 13 di Square Enix. Ti chiediamo: qual è il tuo gioco Game Pass preferito della prima metà di settembre?