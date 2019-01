Qual è il miglior platform 2D di Super Mario?

Super Mario sta per tornare con New Super Mario Bros U Deluxe, riedizione per Nintendo Switch del titolo omonimo uscito come gioco di lancio per Wii U nel 2012. Il gioco, arricchito dal DLC New Super Luigi U, riporta Mario alle origini presentandosi come un platform 2D duro e puro che strizza l'occhio ai classici della serie degli anni '80 e '90 come Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 e Super Mario World.



Per l'occasione, abbiamo deciso di eleggere il miglior platform 2D di Super Mario, selezionando i migliori episodi bidimensionali della serie ideata da Shigeru Miyamoto a metà degli anni '80. Dalla prima trilogia per NES passando per la miniserie Land su Game Boy, arrivando alle vette toccate su SNES... a voi la parola!



Nota Bene - Tra le opzioni mancano riedizioni come Super Mario All-Stars o Super Mario Advance, inoltre anche i titoli della serie Mario RPG non sono presenti, avendo deciso di concentrarci unicamente sui platform 2D.