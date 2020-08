Qual è stato il miglior videogioco di agosto 2020?

Il mese di agosto ha visto l'arrivo di titoli di notevole spessore e molto attesi dai giocatori come Project Cars 3, Wasteland 3 e Captain Tsubasa Rise of New Champions, Microsoft Flight Simulator, Hyper Scape, Tell Me Why, EA Sports UFC 4 e Battletoads, solo per citarne alcuni. A questi si aggiungono produzioni indipendenti di discreta fattura (pensiamo a Windbound) e l'attesissimo porting di Horizon Zero Dawn per PC.



Una lineup sicuramente ricca di novità, con tante uscite capaci di accontentare i gusti di un pubblico sempre più variegato ed esigente. Ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco di agosto 2020? A te la parola!