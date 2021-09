Qual è stato il miglior videogioco di agosto 2021?

Agosto non è stato in verità un mese troppo ricco per quanto riguarda le nuove uscite videoludiche anche se non sono mancate le sorprese. Il mese più caldo dell'anno ha visto l'arrivo di titoli come Humankind, la remastered di Quake, il debutto di Hades su console PlayStation e Xbox e l'uscita di giochi molto attesi come Ghost of Tsushima Director's Cut, 12 Minutes e Psychonauts 2. A questi si affiancano titoli come RiMS Racing, Naraka Bladepoint, Road 96 e Greak Memories of Azur.



Abbiamo scelto i dieci giochi più interessanti del mese di agosto, qual è stata l'uscita che ti ha convinto maggiormente e sulla quale hai passato il maggior numero di ore? A te la parola!