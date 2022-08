Qual è stato il miglior videogioco di agosto 2022?

Agosto non è stato un mese particolarmente ricco di novità, tra le (poche) uscite del mese no sono mancati comunque titoli in grado di distinguersi come Marvel's Spider-Man Remastered per PC, Rollerdrome, il fenomeno Cult of the Lamb, Soul Hackers 2, Red Matter 2, Tower of Fantasy e il gestionale Two Point Campus, realizzato dagli stessi autori di Two Point Hospital.



A questi si aggiungono titoli come Midnight Fight Express, F1 Manager 2022, Saints Row, Hindsight e Destroy All Humans! 2 Reprobed. Qual è stato il miglior gioco del mese di agosto 2022? A te la parola!