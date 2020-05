Qual è stato il miglior videogioco di aprile 2020?

Aprile è stato un mese come di consueto piuttosto ricco di uscite, gli ultimi trenta giorni hanno visto l'arrivo su PC e console di giochi come MotoGP 20, Gears Tactics e ovviamente i remake di Resident Evil 3 e Final Fantasy VII, indubbiamente i due titoli più attesi dello scorso mese. Non sono mancate sorprese come Trials of Mana, XCOM Chimera Squad, Streets of Rage 4 e Sakura Wars, titoli forse di minor impatto ma accolti positivamente da pubblico e critica.



Abbiamo selezionato i dieci giochi più rappresentativi tra remake, giochi AAA e AA, porting e riedizioni (come nel caso di Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto per Nintendo Switch): ti chiediamo, qual è stato il miglior videogioco di aprile? A te la parola!