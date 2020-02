Qual è stato il miglior videogioco di febbraio 2020?

Febbraio è ormai terminato ed è arrivato il momento di tirare le somme sui migliori giochi del mese per eleggere il GOTM (Game of the Month) secondo i lettori di Everyeye. Gli ultimi 29 giorni non sono stati particolarmente ricchi di uscite, tra i giochi di spicco segnaliamo Bayonetta e Vanquish 10th Anniversary, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, The Snack World Esploratori di Dungeon Gold, Street Fighter V Champion Edition, Zombie Army 4 Dead War e l'edizione definitiva di Dreams.



Abbiamo selezionato le dieci uscite di maggior rilievo di febbraio 2020: qual è il miglior gioco del mese appena trascorso? A te la parola!