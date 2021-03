Qual è stato il miglior videogioco di febbraio 2021?

Febbraio è terminato ed è tempo di eleggere il miglior videogioco dello scorso mese. Un mese che non ha visto l'uscita di tantissimi titoli, c'è da dire però che il livello medio è stato piuttosto alto con l'arrivo sul mercato di Little Nightmares 2, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Bravely Default 2 e Persona 5 Strikers.



Non sono mancate poi altre sorprese come Ghost n Goblins Resurrection, Destruction AllStars (gratis fino al 5 aprile per gli abbonati PlayStation Plus), We Were Here (gratis su PlayStation Store) e l'update Next-Gen di Control, che aggiorna il gioco Remedy per PS5 e Xbox Series X/S.



A te la scelta: qual è stato il miglior videogioco di gennaio 2021?