Qual è stato il miglior videogioco di febbraio 2024? Si vota!

Febbraio si è concluso ed è arrivato il momento di eleggere il miglior gioco del secondo mese del 2024. Lo staff di Everyeye.it incorona Final Fantasy VII Rebirth come gioco più bello di febbraio , adesso però vogliamo sapere anche le vostre preferenze per eleggerei il GOTM secondo i lettori.

Brothers A Tale of Two Sons Remake

Final Fantasy VII Rebirth è stato sicuramente uno dei giochi più in vista delle ultime settimane ma a febbraio sono usciti anche Persona 3 Reload, il fenomeno Helldivers 2, il remake di Brothers A Tale of Two Sons, Tomb Raider I-III Remastered, Mario vs Donkey Kong, Ultros e Pacific Drive, per citarne alcuni.



Abbiamo selezionato i dieci titoli migliori di febbraio, ma solo uno sarà degno di essere eletto gioco del mese di febbraio 2024 per la community di Everyeye. E' il momento di votare!