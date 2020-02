Qual è stato il miglior videogioco di gennaio 2020?

Gennaio non è stato un mese particolarmente esaltate per quanto riguarda le nuove uscite videogiochi. Il nuovo anno si è aperto con poche novità di rilievo, tra cui Dragon Ball Z Kakarot, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, To The Moon per Nintendo Switch, il ritorno di Brain Training del Dr. Kawashima, il debutto di Monster Hunter World Iceborne su PC e l'arrivo di Journey to the Savage Planet.



Un antipasto non troppo ricco in attesa delle novità di febbraio come Dreams, Darksiders Genesis su console, Monster Energy Supercross 3 The Official Videogame, Zombie Army 4 Dead War, Street Fighter V Champion Edition e tutti gli altri giochi in arrivo il prossimo mese.



Qual è stato il miglior videogioco per PC e console di gennaio 2020? A te la parola!