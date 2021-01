Qual è stato il miglior videogioco di gennaio 2021?

Gennaio non è stato un mese particolarmente ricco di uscite, i primi trenta giorni del 2021 ci hanno riservato complessivamente pochi titoli ma non sono mancate le sorprese. Hitman 3 e The Medium sono stati i due giochi più in vista ma non dobbiamo dimenticare l'arrivo di RIDE 4 su next-gen, il ritorno di Scott Pilgrim vs The World The Game, il debutto di The Yakuza Remastered Collection su Xbox One e PC e il debutto di Atelier Ryza 2 Lost Legends & The Secret Fairy e Cyber Shadow.



Ti chiediamo: qual è stato il miglior videogioco del mese di gennaio? A te la parola!