Qual è stato il miglior videogioco di gennaio 2022?

Gennaio non è stato in verità un mese troppo ricco di uscite ma comunque non sono mancate le sorprese grazie all'arrivo su PC di due colossi come God of War e Monster Hunter Rise, senza dimenticare Windjammers 2, Leggende Pokémon Arceus, Uncharted L'Eredità dei Ladri (per ora solo su PS5, in seguito anche su PC) e Tom Clancy's Rainbow Six Extraction di Ubisoft.



Vogliamo sapere qual è il gioco di gennaio che hai apprezzato di più, a te la parola!