Qual è stato il miglior videogioco di giugno 2019?

Il mese di giugno è ormai giunto a conclusione, e con esso un numero infinito di ore passate a esplorare gli universi videoludici più disparati. Il mese dell'E3 di Los Angeles si è rivelato ricco non solo di novità sui giochi in arrivo il prossimo autunno ma anche di uscite per tutte le principali piattaforme.



Da MotoGP 19 a F1 2019, passando per Super Mario Maker 2, Judgment, Bloodstained Ritual of the Night, Crash Team Racing Nitro Fueled, Samurai Shodown, My Friend Pedro, Cadence of Hyrule, sono tanti i giochi usciti su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.



Adesso è arrivato il momento di eleggere il miglior videogioco di giugno 2019 secondo i lettori di Everyeye: a te la parola!