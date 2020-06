Qual è il miglior videogioco di giugno 2020?

Potrebbe sembrare una domanda retorica chiedere qual è stato il miglior videogioco di giugno, dal momento che questo mese è stato pubblicato The Last Of Us Parte 2, accolto dalla stampa internazionale come uno dei migliori giochi della generazione. Eppure, oltre al blockbuster Naughty Dog nel mese che segna l'inizio dell'estate non sono mancate altre produzioni interessanti, seppur di minor impatto a livello produttivo e commerciale.



Da West of Dead a Desperados III, passando per le edizioni rimasterizzate di SpongeBob Battle for Bikini Bottom, Burnout Paradise per Nintendo Switch e Command & Conquer, senza dimenticare l'arrivo di Persona 4 Golden su PC e Valorant, finalmente uscito dalla fase Beta.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco di giugno 2020? A te la parola!