Il mese di giugno non è stato certo avaro di nuove uscite videogiochi, gli scorsi 30 giorni hanno visto il debutto di titoli molto attesi come Scarlet Nexus, Mario Golf Super Rush e Guilty Gear Strive, solamente per citarne alcuni. Tutto questo senza dimenticare Ratchet & Clank Rift Apart, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Ninja Gaiden Master Collection, Dungeons & Dragons Dark Alliance e Legend of Mana HD.



Una buona selezione di novità per tutte le principali piattaforme, tra nuove IP, sequel e remaster di vecchi classici. Qual è stato il miglior videogioco di giugno 2021? A te la parola!