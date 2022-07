Qual è stato il miglior videogioco di giugno 2022?

Giugno è stato un mese piuttosto interessante a livello di nuove uscite anche se forse è mancato un vero e proprio blockbuster capace di conquistare un pubblico ampio, come avvenuto nei mesi scorsi con Horizon Forbidden West e Elden Ring.



Mese ricco mi ci ficco, in ogni caso, e le novità non sono mancate grazie ai lanci di giochi come Mario Strikers Battle League Football, Diablo Immortal, Demon Slayer The Hinokami Chronicles per Nintendo Switch, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, The Quarry, Sonic Origins, Fire Emblem Warriors Three Hopes e Monster Hunter Rise Sunbreak.



E' tempo di votare: qual è stato il miglior gioco uscito a giugno 2022? A te la parola!