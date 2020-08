Qual è stato il miglior videogioco di luglio 2020?

Il mese appena concluso non è stato particolarmente ricco di uscite, tra queste dobbiamo però citare assolutamente i giochi che più hanno catalizzato l'attenzione a luglio: Ghost of Tsushima, Paper Mario The Origami King e F1 2020, ai quali bisogna comunque aggiungere una serie di produzioni forse di minor impatto ma ugualmente meritevoli di attenzione.



Qualche nome? Fairy Tail, il remake di Destroy All Humans, Carrion di Devolver Digital, il porting di Death Stranding per PC, Neon Abyss, Bloodstained Curse of the Moon 2 e Trackmania, solamente per citarne alcuni. Ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco di luglio 2020? A te la parola!