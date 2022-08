Qual è stato il miglior videogioco di luglio 2022?

Luglio non è stato un mese particolarmente ricco di uscite anche se obiettivamente non sono mancate le sorprese come Stray di Annapurna o Live A Live, classico del catalogo Square Enix uscito solamente in Giappone nel 1994 e che per la prima volta viene localizzato ufficialmente per i mercati occidentali.



Da citare anche Xenoblade Chronicles 3, Klonoa Phantasy Reverie Series e F1 22, progetti interessanti per gli amanti dei rispettivi generi, ai quali si aggiungono Madison, Endling Extinction Is Forever e l'ottimo Compund. Qual è stato il miglior gioco di luglio 2022? A te la parola!