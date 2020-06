Qual è stato il miglior videogioco di maggio 2020?

Maggio è stato un mese decisamente particolare, anche a causa dell'emergenza Coronavirus che ha costretto molti publisher e sviluppatori indipendenti a rimandare i propri giochi, come accaduto nel caso di The Last Of Us Parte 2, inizialmente atteso per il 29 maggio e ora in arrivo il 19 giugno.



Spazio dunque a remastered come Saints Row The Third e The Wonderful 101, Xenoblade Chronicles e Mafia II anche se non sono mancati progetti originali come Huntdown, What the Golf e Minecraft Dungeons. Nota di merito anche per anche alcuni porting come Oddworld Munch's Oddysee per Nintendo Switch e John Wick Hex per PlayStation 4.



Ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco uscito a maggio 2020 su PC e console? A te la parola!