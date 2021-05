Qual è stato il miglior videogioco di maggio 2021?

Anche il mese di maggio è ormai terminato lasciandosi alle spalle un buon numero di uscite di discreta qualità, oltre ad un blockbuster come Resident Evil Village e una serie di remaster come Mass Effect Legendary Edition e Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remasterd.



Tra gli altri giochi del mese da citare Knockout City, King of Seas degli italiani 3D Clouds, SnowRunner per Nintendo Switch, World's End Club e il DLC L'Ira dei Druidi per Assassin's Creed Valhalla. Restano fuori invece dalla nostra selezione Biomutant e Hood Outlaws and Legends, due titoli molto attesi ma che non sono riusciti a dimostrarsi all'altezza delle aspettative.



Ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco di maggio 2021? A te la parola!