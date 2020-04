Qual è stato il miglior videogioco di marzo 2020?

Marzo è ormai terminato da qualche giorno ed è arrivato il momento di tirare le somme sui migliori giochi del mese per eleggere il GOTM (Game of the Month) secondo i lettori di Everyeye. Durante il mese scorso abbiamo assistito all'uscita di giochi come DOOM Eternal, Ori and the Will of the Wispsm Animal Crossing New Horizons, Nioh 2, Half-Life Alyx e One Piece Pirate Warriors 4, solamente per citarne alcuni, indubbiamente un finale di stagione invernale davvero ricco di uscite, con la prospettiva di una primavera forse non altrettanto florida a causa dell'emergenza Coronavirus.



Qual è il miglior gioco del mese appena trascorso? A te la parola per eleggere il miglior videogioci di marzo 2020!