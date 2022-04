Qual è stato il miglior videogioco di marzo 2022?

Il mese di marzo è stato ricco di uscite anche se la qualità media non è stata troppo alta, a parte alcune eccezioni. Marzo è stato il mese di Gran Turismo 7 ma non solo dato che negli ultimi trenta giorni PC e console hanno ospitato titoli come Ghostwire Tokyo, Kirby E La Terra Perduta, Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, Syberia The World Before, Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, WWE 2K22 e Triangle Strategy, solamente per citarne alcuni.



I giochi di qualità non sono mancati, così come alcune delusioni (pensiamo ad esempio a Babylon's Fall) che hanno però caratterizzato un mese comunque interessante. Qual è stato il miglior gioco di marzo 2022? A te la parola!