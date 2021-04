Qual è stato il miglior videogioco di marzo per PC e console?

Marzo ha portato in dote una buona dose di produzioni di alto livello su tutte le piattaforme, il mese si è aperto con perle provenienti dal panorama indipendente come Narita Boy e Loop Hero di Devolver Digital per poi proseguire con i lanci di Yakuza Like A Dragon per PlayStation 5, Tales from the Borderlands per Nintendo Switch, Lost Words Beyond The Page, Everhood e chiudersi con Monster Hunter Rise e It Takes Two.



Questi ultimi due titoli hanno catalizzato l'attenzione nella seconda metà del mese riscuotendo un buon successo di pubblico e critica. Qual è stato a tuo avviso il miglior videogioco di marzo? A te la parola!