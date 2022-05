Qual è stato il miglior videogioco del mese di maggio 2022?

Maggio non è stato un mese ricchissimo di novità, anche se non sono mancate sorprese provenienti dal mondo dei giochi indipendenti, sono mancati invece i blockbuster capaci di conquistare il grande pubblico. Tra i giochi usciti a maggio segnaliamo Trek to Yomi, Evil Dead The Game, This War Of Mine Final Cut, Salt And Sacrifice, Sniper Elite 5, Vampire The Masquerade Swangsong e Roller Champions di Ubisoft.



Titoli accolti positivamente da buona parte di pubblico e critica, e capaci di distinguersi in un panorama piuttosto piatto per quanto riguarda le uscite primaverili. Qual è stato il miglior gioco di maggio 2022? A te la parola!