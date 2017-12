Qual è il miglior videogioco di Naruto?

In attesa di Naruto to Boruto Shinobi Striker (ricordiamo che la Beta si terrà la prossima settimana) abbiamo deciso di eleggere il miglior videogioco dedicato a questa popolarissima serie manga/anime. Sono tantissimi i giochi dedicati al Ninja Naruto, abbiamo selezionato i migliori venti titoli (tra cui Naruto Clash of Ninja 2, Naruto Ninja Destiny, Naruto Ultimate Ninja 3, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations) con l'obiettivo di trovare il miglior titolo della saga secondo i lettori di Everyeye.it... a voi la parola!