Qual è stato il miglior videogioco di novembre 2019?

Novembre non è stato un mese ricchissimo di uscite a livello quantitativo anche se negli scorsi 30 giorni sono stati pubblicati alcuni dei titoli più acclamati e venduti dell'anno come Pokemon Spada e Scudo, Death Stranding, Red Dead Redemption 2 per PC e Star Wars Jedi Fallen Order, solamente per citarne alcuni.



Non sono mancati in ogni caso titoli dal minor blasone ma comunque interessanti come Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, The Stretchers e il porting di Sid Meier's Civilization VI per PS4 e Xbox. A te la parola: qual è il miglior videogioco del mese di novembre 2019?