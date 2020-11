Novembre è da sempre un mese ricchissimo di nuove uscite videogiochi ma in questo caso si va ben oltre: grazie all'arrivo di PS5 e Xbox Series X/S gli scaffali (virtuali e fisici) sono stati invasi da decine e decine di giochi per tutte le principali piattaforme.



Da Demon's Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 a Yakuza Like A Dragon e Gears Tactics per le piattaforme Xbox, passando per Assassin's Creed Valhalla, Football Manager 2021, Godfall, Sackboy Una Grande Avventura, Hyrule Warriors L'Era della Calamità, The Pathless e Destiny 2 Oltre La Luce, solamente per citare alcune delle novità del mese.



Ti chiediamo: qual è stato il miglior videogioco di novembre 2020? A te la parola!