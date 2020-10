Il mese di ottobre ha visto l'uscita di numerosi giochi di qualità, titoli capaci di accontentare i gusti di un pubblico sempre più vasto ed esigente. Da FIFA 21 a Star Wars Squadrons di Electronic Arts, passando per l'horror The Dark Pictures Anthology Little Hope, per il puccioso Pikmin 3 Deluxe, il futuristico Ghostrunner e Watch Dogs Legion di Ubisoft.



E ancora, Amnesia Rebirth, Mario Kart Live Home Circuit, Super Mario Bros 35, Crash Bandicoot 4 It's About Time e i nuovi DLC di Pokemon Spada e Scudo, DOOM Eternal e Nioh 2. Niente male, in attesa di un novembre che si preannuncia infuocato grazie all'uscita delle console next-gen e dei rispettivi giochi di lancio, da Yakuza Like A Dragon a DiRT 5, passando per Demon's Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morales.



Qual è il miglior videogioco di ottobre 2020? A te la parola!