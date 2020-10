Qual è stato il miglior videogioco di settembre 2020?

Settembre è stato un mese piuttosto ricco di uscite, da Marvel's Avengers a Super Mario 3D All-Stars, passando per eFootball PES 2021 e Tony Hawk's Pro Skater 1+2, solamente per citare alcuni dei titoli lanciati lo scorso mese. A questi si aggiungono il porting di Ori and the Will of the Wisps per Nintendo Switch, Hades, il remake di Mafia e perle come Spelunky 2 e 13 Sentinels Aegis Rim.



Un mese intenso dunque, che ha segnato la riapertura della nuova stagione videoludica dopo una piccola pausa estiva: abbiamo selezionato i dieci giochi più in vista di settembre 2020: qual è stato il miglior videogioco? A te la parola!