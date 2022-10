Qual è stato il miglior videogioco di settembre 2022?

Settembre è stato un mese interessante per quanto riguarda le nuove uscite, negli ultimi trenta giorni abbiamo assistito al lancio di giochi come FIFA 23, NBA 2K23, The Last of US Parte 1, Splatoon 3, Return To Monkey Island, Slime Rancher 2, senza dimenticare il debutto di Deathloop su Xbox.



Sebbene sia mancato un vero e proprio blockbuster, la qualità media dei videogiochi usciti è stata sicuramente elevata e molti titoli sono stati accolti positivamente da pubblico e critica. Qual è stato il miglior gioco di settembre 2022? A te la parola!