A poco più di 24 ore dall'ultima conferenza E3 la situazione sembra ben delineata: i principali publisher e le hardware house hanno svelato i loro progetti in arrivo nei prossimi mesi, in un turbinio di annunci che ha portato al reveal di tantissimi nuovi giochi, tra cui Cyberpunk 2077, Resident Evil 2 Remake, Nioh 2, Starfield, The Elder Scrolls VI, Battletoads, Assassin's Creed Odyssey e Babylon's Fall, solamente per citarne alcuni.



Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Square-Enix, Ubisoft, PC Gaming Show, Sony, Nintendo: qual è stata la miglior conferenza dell'E3 2018?