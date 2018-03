Qual è stata la tua prima console per videogiochi?

In questo primo giovedì di primavera vogliamo fare un salto nel passato, ispirandoci all'usanza, tutta americana, del Throwback Thursday: andiamo indietro nel tempo fino all'infanzia o alla prima adolescenza, quando molti di noi hanno iniziato a giocare regolarmente con i videogiochi.



Ricordi qual è stata la tua prima console e quali sensazioni/emozioni hai vissuto con quella piattaforma? A te la scelta, lo spazio commenti qui sotto è a tua disposizione!



Nota Bene: tra le possibili risposte non abbiamo incluso solamente console casalinghe e portatili tradizionali ma anche Home Computer come il Commodore 64, mentre sono assenti le piattaforme di attuale generazione (nel caso, specificare nei commenti).