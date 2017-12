Qual è stato il miglior annuncio dei Game Awards 2017?

L'edizione 2017 dei Game Awards si è dimostrata ricchissima di novità: tra i tanti annunci arrivati dallo show di Geoff Keighley citiamo ad esempio i debutti del nuovo progetto di From Software (ancora senza titolo), di SoulCalibur VI, Bayonetta 3, In The Valley of Gods e Witchfire, oltre alle novità su Death Stranding, Dreams, Metro 2033 e The Legend Zelda Breath of the Wild, quest'ultimo premiato anche come Gioco dell'Anno.



Qual è stato il miglior momento dei The Game Awards 2017?