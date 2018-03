Qual è stato il miglior annuncio del Nindies Direct?

Nella giornata di ieri Nintendo of America ha trasmesso un breve evento Direct interamente dedicato ai Nindies, i giochi indipendenti in arrivo su Switch nei prossimi mesi. Uno showcase piuttosto dalla durata contenuta, ma che ha riservato interessanti sorprese, tra cui gli annunci delle edizioni rimasterizzate di Lumines e Mark of the Ninja, oltre ai reveal di The Banner Saga 3, Fantasy Strike, The Messenger e Light Fall, tutti in uscita su Switch entro fine anno.



Qual è stato il miglior annuncio del Nintendo Nindies Direct? A te la parola!