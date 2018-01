Qual è stato il miglior annuncio del Nintendo Direct dell'11 gennaio?

A sorpresa, nella giornata di giovedì 11 gennaio Nintendo ha pubblicato un "Mini Direct" della durata di 15 minuti, incentrato sulle novità in arrivo su Switch nel corso del 2018. Tra queste segnaliamo Dark Souls Remastered, Mario Tennis Aces, Donkey Kong Country Tropical Freeze Remastered, Hyrule Warriors Definitive Edition, The World Ends With You Final Remix e SNK Heroines Tag Team Frenzy, solamente per citarne alcune.



Ti chiediamo: qual è stato per te il miglior annuncio del Nintendo Mini Direct?