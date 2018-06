Finalmente ci siamo: l'E3 2018 di Los Angeles è partito ieri sera con la conferenza ospitata da Electronic Arts, permettendoci di conoscere i primi annunci in arrivo dalla fiera californiana. Il publisher è salito sul palcoscenico per presentare la sua line-up, mostrando le novità più importanti previste nei prossimi mesi.



Se da un lato abbiamo assistito a diverse conferme, a partire dalla data di uscita di Anthem e dalla licenza UEFA Champions League presente in FIFA 19, dall'altro non sono mancate le sorprese come la modalità Battle Royale di Battlefield 5 e il reveal di Unravel Two.



Secondo te qual è stato il miglior annuncio della conferenza EA Play 2018?