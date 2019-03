Qual è stato il miglior annuncio di PlayStation State of Play?

La prima puntata dello show PlayStation State of Play non è stata ricchissima di annunci di primo piano anche se le novità non sono mancate, in particolar modo per i possessori di PlayStation VR, tra cui Marvel's Iron Man VR, il supporto VR per No Man's Sky grazie all'aggiornamento Beyond e la data di uscita di Blood & Truth.



Presenti anche nuovi trailer per Days Gone, Crash Team Racing Nitro Fueled, Concrete Genie e Mortal Kombat 11, solamente per citare alcuni dei titoli non VR mostrati durante la trasmissione. Ti chiediamo: qual è stato secondo te il miglior annuncio di PlayStation State of Play?