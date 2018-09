Qual è stato il miglior gioco di agosto 2018 per PS4, Xbox One, Switch e PC?

Agosto è stato un mese ricchissimo di novità, il mese più caldo dell'anno ha visto l'arrivo nei negozi di titoli come Monster Hunter Generations Ultimate, F1 2018, Pro Evolution Soccer 2019, Strange Brigade, Yakuza Kiwami 2, Shenmue 1&2 HD e Guacamelee! 2, solamente per citarne alcuni.



L'elenco riportato di seguito include i giochi Tripla A del mese, remastered, remake, DLC e produzioni minori che sono comunque riuscite a colpire e interessare la nostra community, pur non risultando perfette sotto il profilo tecnico e ludico. Ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco di agosto?