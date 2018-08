Dopo una settimana all'insegna di nuovi annunci e aggiornamenti sui giochi più attesi del prossimo futuro, la Gamescom 2018 di Colonia è giunta ufficialmente alla sua conclusione. La fiera tedesca ha ospitato il reveal di progetti inediti come l'interessante The Dark Pictures Anthology di Supermassive Games, la nuova IP degli autori di Until Dawn, ma non sono mancate importanti novità sui titoli più attesi come Resident Evil 2 e Devil May Cry 5.



Su Everyeye.i trovate un riepilogo con tutte le nostre anteprime, i video e le novità più importanti emerse durante la fiera tedesca. Qual è stato il miglior gioco della Gamescom 2018 di Colonia? A te la parola!



Nota Bene: tra le possibili risposte abbiamo inserito anche giochi già noti ma di cui abbiamo scoperto nuovi dettagli alla fiera tedesca, come Devil May Cry 5, Sekiro Shadows Die Twice o Resident Evil 2.