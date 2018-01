Qual è stato il miglior gioco di dicembre 2017 per console e PC?

Dicembre è stato un mese un mese piuttosto atipico per quanto riguarda le uscite videoludiche: pochissime le reali novità (tra cui Xenoblade Chronicles 2 e Finding Paradise), tanti invece i DLC (Destiny 2: La Maledizione di Osiride, FF XV Episode Ignis, The Legend of Zelda Breath of the Wild: La Ballata dei Campioni) e i remaster, tra cui spicca l'ottimo Okami HD/4K. L'elenco riportato di seguito include i grandi titoli Tripla A del mese, remastered, remake, DLC e produzioni minori che sono comunque riuscite a colpire e interessare la nostra community, pur non risultando perfette sotto il profilo tecnico e ludico.



Ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco di dicembre 2017 per PC e console?