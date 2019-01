Qual è stato il miglior gioco di dicembre 2018?

Dicembre è da sempre un mese relativamente tranquillo per quanto riguarda le nuove uscite videoludiche, utile per recuperare arretrati e smaltire il backlog. L'ultimo mese del 2018 ha però fatto eccezione, in quanto ha visto l'uscita di titoli decisamente interessanti: da Ashen a Below, passando per Mutant Year Zero Road to Eden, GRIS, Just Cause 4, Borderlands 2 VR e Super Smash Bros Ultimate.



E' arrivato il momento di eleggere il miglior videogioco del mese di dicembre secondo la community di Everyeye.it: a te la parola!