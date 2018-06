Qual è stato il miglior gioco di maggio 2018 per PC, PS4, Xbox One e Switch?

Maggio è stato un mese decisamente interessante dal punto di vista delle nuove uscite per PC e console, grazie all'arrivo di titoli come Detroit Become Human, State of Decay 2, Yoku's Island Express, Donkey Kong Country Tropical Freeze e Dark Souls Remastered, solamente per citarne alcuni.



L'elenco riportato di seguito include i grandi titoli Tripla A del mese, remastered, remake, DLC e produzioni minori che sono comunque riuscite a colpire e interessare la nostra community, pur non risultando perfette sotto il profilo tecnico e ludico. Ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco di maggio 2018 per PC e console?