Novembre è stato un mese un mese davvero intenso per quanto riguarda le nuove uscite videoludiche grazie al lancio di titoli come Call of Duty World War 2, Star Wars Battlefront 2, Pokemon Ultrasole e Ultraluna, Need for Speed Payback, L.A. Noire e LEGO Marvel Super Heroes 2, solamente per citarne alcuni. L'elenco riportato di seguito include i grandi titoli Tripla A del mese, remastered, remake, DLC e produzioni minori che sono comunque riuscite a colpire e interessare la nostra community, pur non risultando perfette sotto il profilo tecnico e ludico.



Ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco di novembre 2017 per PC e console?