Qual è stato il miglior gioco per console e PC di settembre 2018?

Settembre è stato un mese ricchissimo di novità: da Shadow of the Tomb Raider a Marvel's Spider-Man, passando per FIFA 19, NBA 2K19, Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, Destiny 2 Forsaken, Life is Strange 2 e Pathfinder Kingmaker, solamente per citarne alcuni.



L'elenco riportato di seguito include i giochi Tripla A del mese, remastered, remake, DLC e produzioni minori che sono comunque riuscite a colpire e interessare la nostra community, pur non risultando perfette sotto il profilo tecnico e ludico. Ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco di settembre?