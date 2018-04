Qual è stato il miglior videogioco di marzo 2018 per console e PC?

Marzo è stato un mese interessante dal punto di vista delle nuove uscite, grazie all'arrivo di un numero pantagruelico di nuovi titoli, tra cui Far Cry 5, Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno, Sea of Thieves, A Way Out, Kirby Star Allies e Attack on Titan 2, solamente per citarne alcuni.



L'elenco riportato di seguito include i grandi titoli Tripla A del mese, remastered, remake, DLC e produzioni minori che sono comunque riuscite a colpire e interessare la nostra community, pur non risultando perfette sotto il profilo tecnico e ludico. Ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco di marzo 2018 per PC e console?