Qual è il tuo gioco preferito della serie Castlevania?

Dopo lo scarso successo di Castlevania Lords of Shadow 2, uscito nel 2014, Konami ha mandato (temporaneamente?) in pensione questa popolare serie, da allora infatti non si hanno più notizie di possibili nuovi episodi della saga, anche in virtù della più volte dichiarata volontà di Konami di concentrarsi maggiormente su segmenti di mercato diversi rispetto a quello dei videogiochi tradizionali per PC e console.



Sin dai primi anni '80, Castlevania ha accompagnato intere generazioni di giocatori su praticamente tutte le console, dal NES al Mega Drive, SNES, passando per PlayStation, Nintendo 64, Game Boy Advance e piattaforme più recenti come PlayStation 3 e Xbox 360, arrivando persino sul piccolo schermo grazie alla serie animata Netflix, con la seconda stagione in arrivo la prossima estate.



In attesa di saperne di più sull'eventuale ritorno di Castlevania, ti chiediamo, qual è il tuo episodio preferito della saga vampiresca targata Konami?