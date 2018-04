Qual è il tuo gioco preferito di Spider-Man?

Spider-Man per PlayStation 4 è indubbiamente uno dei videogiochi più attesi dell'anno, non solo dagli appassionati del personaggio e dei fumetti in genere, ma anche da coloro che non vedono l'ora di mettere le mani su un gioco d'azione in terza persona che si prospetta di altissima qualità.



In attesa che Insomniac Games si sbottoni con ulteriori dettagli (e con la data di uscita) abbiamo deciso di fare un salto indietro nel tempo, per eleggere il miglior gioco di Spider-Man. L'Uomo Ragno è apparso in decine di titoli per tutte le principali piattaforme come NES, Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, PC, PlayStation, PlayStation 2, PS3, Xbox 360, Xbox One, Nintendo DS e 3DS, solamente per citarne alcune.



Qual è il tuo videogioco preferito di Spider-Man?